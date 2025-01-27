ВСУ покинули юг Великой Новоселки в Донецкой области, чтобы избежать окружения

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Подразделения Сил обороны вывели из южной части поселка Великая Новоселка Донецкой области во избежание оцепления. ВСУ удерживают позиции в окрестностях населенного пункта

Об этом пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

Он добавил, что украинские войска удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта и в окрестностях.

"Любые другие действия могли бы повлечь их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому по состоянию на сегодняшний день россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы они не продвинулись дальше", — сообщил Виктор Трегубов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность командующего ОСУВ "Хортица" действующего командующего Сухопутными войсками ВСУ — генерал-майора Михаила Драпатого.