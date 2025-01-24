На Херсонщині через російські удари отримали поранення три людини
Минулої доби, 23 січня, російські окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Незламне, Шляхове, Зеленівка, Садове, Комишани, Інженерне, Червоний Маяк, Берислав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Микільське, Миколаївка, Микільські дачі, Монастирське, Новотягинка, Золота Балка, Зміївка, Ольгівка, Львове, Іванівка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Козацьке, Розлив та місто Херсон.
Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.
Через російські удари 3 людини дістали поранення.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня росіяни вчергове здійснили обстріл території Київської області безпілотниками. Виникла пожежа в 10-поверхівці. Загинули три людини.