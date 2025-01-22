Окупанти атакували Нікопольщину артилерією та дронами
Від ранку 22 січня росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів, застосовуючи БпЛА та артилерію
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Під ворожими обстрілами були Нікополь, Покровська та Марганецька громади.
Внаслідок ворожих ударів понівечений приватний будинок. Також пошкоджені вантажівка та причеп, сталася пожежа.
На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 22 січня російські війська випустили по Україні 99 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 30 – локаційно втрачені.
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