В Україну повернули тіла 757 загиблих військових
У п'ятницю, 24 січня, стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 757 полеглих захисників
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.
"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих Захисників", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що державі вдалося репатріювати:
З числа повернених "на щиті" Оборонців:
- 451 – з Донецького напрямку;
- 71 – з Бахмутського напрямку;
- 51 – з Вугледарського напрямку;
- 13 – з Луганського напрямку;
- 137 – із Запорізького напрямку.
Також із моргів на території РФ повернули 34 загиблих.
Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Спільно з експертними установами у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
Нагадаємо, раніше, 20 грудня, в Україну повернули з РФ тіла 503 загиблих військових.