13:56  24 січня
В Україні поповнили список заборонених російських сайтів з піратськими фільмами
05:39  24 січня
В Одесі рекетири "вибивали" неіснуючий борг з військовослужбовця ЗСУ
00:29  24 січня
Українець "придбав" трьох дітей за 6000 євро для виїзду за кордон
UA | RU
UA | RU
24 січня 2025, 14:30

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових

24 січня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
фото: t.me/Koord_shtab
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 24 січня, стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 757 полеглих захисників

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих Захисників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державі вдалося репатріювати:

З числа повернених "на щиті" Оборонців:

  • 451 – з Донецького напрямку;
  • 71 – з Бахмутського напрямку;
  • ⁠51 – з Вугледарського напрямку;
  • 13 – з Луганського напрямку;
  • 137 – із Запорізького напрямку.

Також із моргів на території РФ повернули 34 загиблих.

Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Спільно з експертними установами у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, раніше, 20 грудня, в Україну повернули з РФ тіла 503 загиблих військових.

Україна війна обмін тіла загиблих загиблі військові
На Полтавщині зрізали плакат воїна на Алеї Героїв: поліція розшукує вандалів
24 січня 2025, 13:03
Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той "не повинен був допустити цієї війни"
24 січня 2025, 10:22
Чергова атака на Україну: ППО збила 25 російських дронів, ще 27 локаційно втрачені
24 січня 2025, 09:31
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Масштабна відбудова Бородянки: кому дісталися 1,5 млрд гривень
24 січня 2025, 16:12
На Буковині зафіксували спалах кору – понад 100 хворих
24 січня 2025, 16:03
На Сумщині "Сталевий Кордон" вдарив по позиціях російських військ
24 січня 2025, 15:45
Готувала ракетний удар: курсантки військового інституту здавала ворогу локації казарм одногрупників
24 січня 2025, 15:32
Стала відома кількість убитих під Курськом північнокорейських військових
24 січня 2025, 15:32
Військових техніків, які обслуговують західні системи ППО, переводять у піхоту, – нардеп
24 січня 2025, 15:05
Житель Запоріжжя вкрав у військового велику суму грошей з банківської картки
24 січня 2025, 14:41
На Волині затримали зловмисників, які продавали чоловікам маршрути для втечі за кордон
24 січня 2025, 14:40
На Київщині через надзвичайну ситуацію евакуювали мешканців багатоповерхівки: подробиці
24 січня 2025, 14:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »