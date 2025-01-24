В Україну повернули тіла 757 загиблих військових

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У п'ятницю, 24 січня, стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 757 полеглих захисників

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих Захисників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державі вдалося репатріювати:

З числа повернених "на щиті" Оборонців:

451 – з Донецького напрямку;

71 – з Бахмутського напрямку;

⁠51 – з Вугледарського напрямку;

13 – з Луганського напрямку;

137 – із Запорізького напрямку.

Також із моргів на території РФ повернули 34 загиблих.

Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Спільно з експертними установами у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, раніше, 20 грудня, в Україну повернули з РФ тіла 503 загиблих військових.