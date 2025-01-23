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23 січня 2025, 14:25

Росіяни обстріляли Покровськ і Костянтинівку на Донеччині: є загиблі та поранені

23 січня 2025, 14:25
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фото: ДСНС
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Російські військові щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Ввечері 22 січня росіяни вдарили по житловому сектору Покровська. На території одного з приватних домоволодінь виникла пожежа, що охопила господарчу споруду та автомобіль.

Рятувальники ліквідували загорання, це дозволило запобігти поширенню вогню на два сусідні житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вранці 23 січня окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці – пошкоджений приватний житловий сектор. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 53-річної загиблої жінки, поранений один чоловік.

Крім цього, пошкоджені ще два приватні будинки. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, 22 січня російські війська атакували Костянтинівку на Донеччині. Окупанти скинули на місто багато авіабомб. Є жертва та поранені цивільні.

війна обстріли загиблі Донецька область Покровськ постраждалі Костянтинівка
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