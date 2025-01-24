На Сумщині вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-101
Ракету Х-101, яка не вибухнула після збиття силами оборони, знайшли на місці обстрілу
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Після ретельного огляду знайденого боєприпасу, вибухотехніки відокремили бойову частину від корпусу.
Для зниження ризиків, ракету перевезли у безпечне місце подалі від житлових будинків і знешкодили шляхом підриву.
Нагадаємо, раніше у Сумах вибухотехніки знешкодили ворожий дрон, який впав у місті.
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