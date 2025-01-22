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22 січня 2025, 15:53

Війська РФ скинули на Костянтинівку 9 авіабомб: загинув чоловік, 5 цивільних поранені

22 січня 2025, 15:53
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фото: Донецька обласна прокуратура
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У середу, 22 січня, російські війська повторно аткували Костянтинівку на Донеччині. Окупанти скинули на місто багато авіабомб. Є жертва та поранені цивільні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури

За матеріалами слідства, впродовж 15 хвилин росіяни завдали по місту дев'ять авіаударів. Попередньо, ворог застосував "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"Внаслідок обстрілу загинув 58-річний громадянин. Дістали тілесні ушкодження 5 жителів віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок", — йдеться у повідомленні.

Через обстріли пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі, а також газопровід.

Нагадаємо, зранку 22 січня російські окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали жінка та чоловік. Постраждалу доставили до лікарні у важкому стані.

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