Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та авіації: є поранені

фото: Вадим Філашкін

Вранці 22 січня російські військові обстріляли з артилерії та авіації Костянтинівку на Донеччині. Поранені мирні жителі

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Сьогодні з самого ранку місто перебуває під постійним вогнем артилерії та авіації. Наразі відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку", — йдеться у повідомленні.

Через обстріли пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків, лінія електропередач, газогін і автомобіль.

За попередньою інформацією, також пошкоджений будинок і гараж у Миколаївці Костянтинівської громади.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Сумщині протягом минулої доби пʼятеро отримали поранення, з них одна дитина