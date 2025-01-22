Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та авіації: є поранені
Вранці 22 січня російські військові обстріляли з артилерії та авіації Костянтинівку на Донеччині. Поранені мирні жителі
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"Сьогодні з самого ранку місто перебуває під постійним вогнем артилерії та авіації. Наразі відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку", — йдеться у повідомленні.
Через обстріли пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків, лінія електропередач, газогін і автомобіль.
За попередньою інформацією, також пошкоджений будинок і гараж у Миколаївці Костянтинівської громади.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Сумщині протягом минулої доби пʼятеро отримали поранення, з них одна дитина
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