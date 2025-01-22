Россияне ударили по Константиновке из артиллерии и авиации: есть раненые

фото: Вадим Филашкин

Утром 22 января российские военные обстреляли из артиллерии и авиации Константиновку Донецкой области. Ранены мирные жители

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Сегодня с самого утра город находится под постоянным огнем артиллерии и авиации. Сейчас известно о 2 раненых: 74-летнем мужчине и 59-летней женщине", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов повреждены по меньшей мере 5 частных домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

По предварительной информации, также поврежден дом и гараж в Николаевке Константиновской общины.

Напомним, в результате российских обстрелов на Сумщине за прошедшие сутки пятеро получили ранения, из них один ребенок