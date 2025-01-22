Россияне ударили по Константиновке из артиллерии и авиации: есть раненые
Утром 22 января российские военные обстреляли из артиллерии и авиации Константиновку Донецкой области. Ранены мирные жители
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"Сегодня с самого утра город находится под постоянным огнем артиллерии и авиации. Сейчас известно о 2 раненых: 74-летнем мужчине и 59-летней женщине", — говорится в сообщении.
Из-за обстрелов повреждены по меньшей мере 5 частных домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.
По предварительной информации, также поврежден дом и гараж в Николаевке Константиновской общины.
Напомним, в результате российских обстрелов на Сумщине за прошедшие сутки пятеро получили ранения, из них один ребенок
В больнице в Херсоне скончался мужчина, пострадавший из-за атаки российского дронаВсе новости »
22 января 2025, 13:18Ночной удар "шахедами" по Николаеву: в ОВА рассказали о разрушениях
22 января 2025, 12:20В полиции показали последствия ночной дроновой атаки в Киевской области: повреждены дома
22 января 2025, 09:02
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
Елена Шуляк: на "еВидновлення" в 2025 году запланировали 19 млрд грн
22 января 2025, 14:10В больнице в Херсоне скончался мужчина, пострадавший из-за атаки российского дрона
22 января 2025, 13:18Генералов, проваливших оборону Харьковщины, заключили под стражу
22 января 2025, 12:49Ночной удар "шахедами" по Николаеву: в ОВА рассказали о разрушениях
22 января 2025, 12:20Здоровье и эстетика вашей улыбки: профессиональные стоматологические услуги для каждого
22 января 2025, 12:03Ночью Россия запустила по Украине почти 100 дронов: как отработала ПВО
22 января 2025, 11:57Как возвращать украинцев домой — сверхважные шаги, которые помогут предотвратить демографический кризис
22 января 2025, 11:40"Это произошло не за один день": Кубраков рассказал о своем увольнении из Кабмина
22 января 2025, 11:27Смертельное ДТП на Хмельнитчине: пьяный водитель переехал мужчину и сбежал
22 января 2025, 11:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Каким будет курс доллара в 2025 году
Все блоги »