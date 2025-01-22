У лікарні в Херсоні помер чоловік, який постраждав через атаку російського дрона
Сьогодні, 22 січня, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок вчорашньої атаки російського БпЛА на Херсон
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"У лікарні помер 56-річний чоловік, який учора зранку потрапив під удар російського БпЛА у Херсоні. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", — йдеться у повідомленні.
Олександр Прокудін додав, що через врорашню дронову атаку поранені ще троє людей. Відомо, що двоє чоловіків дістали травми середнього ступеня тяжкості. Наразі за життя тяжкопораненої жінки борються лікарі.
Нагадаємо, вчора вранці, 21 січня, окупаційні війська РФ кілька разів атакували безпілотниками Дніпровський район Херсона. Постраждали щонайменше п'ятеро мирних мешканців.
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