У поліції показали наслідки нічної дронової атаки на Київщині: пошкоджено будинки
Внаслідок дронової атаки ворога у ніч проти 22 січня на Київщині були пошкоджені житлові будинки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.
За даними правоохоронців, в одному з районів області було пошкоджено чотири приватні будинки. Ще один будинок частково зруйнований.
Інформація про постраждалих не надходила, на місці працюють фахівці-криміналісти.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Сумщині протягом минулої доби пʼятеро отримали поранення, з них одна дитина. Також повідомлялося, що в результаті дронової атаки у Сумах постраждали три людини, пошкоджено 13 житлових будинків.
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