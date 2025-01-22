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Внаслідок дронової атаки ворога у ніч проти 22 січня на Київщині були пошкоджені житлові будинки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

За даними правоохоронців, в одному з районів області було пошкоджено чотири приватні будинки. Ще один будинок частково зруйнований.

Інформація про постраждалих не надходила, на місці працюють фахівці-криміналісти.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Сумщині протягом минулої доби пʼятеро отримали поранення, з них одна дитина. Також повідомлялося, що в результаті дронової атаки у Сумах постраждали три людини, пошкоджено 13 житлових будинків.