Краматорськ залишився без світла: що відомо
Сьогодні, 19 січня, Краматорськ на Донеччині частково залишився без світла. У місті можливі перебої з водою
Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає RegioNews.
"Краматорські РЕМ повідомляють, що внаслідок аварійного відключення місто Краматорськ наразі частково без електропостачання. Також через це можливе відключення водопостачання у різних частинах міста", ― йдеться у повідомленні.
Фахівці закликали жителів Краматорська тримайте зарядженими павербанки та зарядні станції.
Нагадаємо, вранці 15 січня загарбники обстріляли житловий сектор Краматорська. Число поранених внаслідок авіаційного удару по місту зросло до дев'яти. Серед потерпілих — дві дитини.
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