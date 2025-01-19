Краматорск остался без света: что известно

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 19 января, Краматорск Донецкой области частично остался без света. В городе возможны перебои с водой

Об этом сообщает Краматорский городской совет, передает RegioNews.

"Краматорские РЭС сообщают, что в результате аварийного отключения город Краматорск сейчас частично без электроснабжения. Также из-за этого возможно отключение водоснабжения в разных частях города", ― говорится в сообщении.

Специалисты призвали жителей Краматорска держите заряженные павербанки и зарядные станции.

Напомним, утром 15 января захватчики обстреляли жилой сектор Краматорска. Число раненых в результате авиационного удара по городу выросло до девяти. Среди пострадавших два ребенка.