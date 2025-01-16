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У мережі розповсюджується інформація про те, що школи та дитячі садки у Полтавській області 17 січня працюватимуть лише дистанційно. Такі заходи пов'язані з високою загрозою обстрілу

Про це пише OBOZ.UA із посиланням на представників ОВА, передає RegioNews.

За інформацією ОВА, розпорядження про те, що навчальні заклади 17 січня мають перейти на дистанційний режим роботи, було надано департаментом з питань оборонної роботи.

Зазначається, що розпорядження департаменту стосується дошкільних навчальних закладів. Інформації про інші установи Полтавщини немає.

Варто наголосити, що офіційних повідомлень на сторінках та сайтах влади Полтавщини сейчас немає.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня російські війська випустили по Україні 55 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 34 ворожих дронів, ще 18 – локаційно втрачені.

На Полтавщині внаслідок атаки дронів була пошкоджена енергетична інфраструктура.