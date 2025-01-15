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15 січня 2025, 14:55

Нарешті вдома: з російського полону повернули 25 українців

15 січня 2025, 14:55
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фото: Зеленський
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Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених – ще 25 українців удома

Про це передає RegioNews із посиланням на президента Володимира Зеленського та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Українців повернули внаслідок взаємної репатріації. Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

Також вдалось звільнити поранених українських військовослужбовців з Курщини.

Наймолодшому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі.

Поранені мають, зокрема, втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям.

Згідно з Третьою Женевською конвенцією саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу.

Нагадаємо, 30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян: 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Також з неволі повернули двох цивільних.

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