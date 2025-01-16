Росіяни з безпілотника атакували комунальників у Херсоні
В четвер, 16 січня, російські військові з безпілотника атакували комунальників у Дніпровському районі Херсона
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
Під час виконання робіт окупанти скинули вибухівку з дрона на транспорт КП "Парки Херсона". На щастя, працівники не постраждали.
На фото – пошкоджений сміттєвоз.
Нагадаємо, вдень 16 січня окупанти скинули вибухівку з дрона на автобус у Херсоні. В салоні автобуса, на щастя, пасажирів не було.
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