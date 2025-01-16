Росіяни з безпілотника атакували комунальників у Херсоні

фото: МВА

В четвер, 16 січня, російські військові з безпілотника атакували комунальників у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Під час виконання робіт окупанти скинули вибухівку з дрона на транспорт КП "Парки Херсона". На щастя, працівники не постраждали.

На фото – пошкоджений сміттєвоз.

Нагадаємо, вдень 16 січня окупанти скинули вибухівку з дрона на автобус у Херсоні. В салоні автобуса, на щастя, пасажирів не було.