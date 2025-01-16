ілюстративне фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Окрім інформації про падіння частин дронів у Соломʼянському та Дніпровському районах, маємо також фіксацію уламків у Голосіївському районі, Дарницькому та Печерському", – йдеться у повідомленні.

Без пожеж та постраждалих, уточнив Ткаченко.

Нагадаємо, вдень 16 січня росіяни запустили по Києву безпілотники. Уламки впали у Соломʼянському та Дніпровському районах.