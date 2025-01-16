Атака на Київ: уламки дронів виявили в п’яти районах столиці
Вдень 16 січня Київ атакували російські безпілотники. Падіння уламків дронів зафіксовано у п'яти районах міста
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
"Окрім інформації про падіння частин дронів у Соломʼянському та Дніпровському районах, маємо також фіксацію уламків у Голосіївському районі, Дарницькому та Печерському", – йдеться у повідомленні.
Без пожеж та постраждалих, уточнив Ткаченко.
Нагадаємо, вдень 16 січня росіяни запустили по Києву безпілотники. Уламки впали у Соломʼянському та Дніпровському районах.
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