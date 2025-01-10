На Запоріжжі розвідники знищили російську гармату разом з окупантами
У Запорізькій області оператори БпЛА спецпідрозділу “Крила” департаменту активних дій ГУР МО України виявили та знищили російську гарматну позицію. Розрахунок окупантів уразили FPV-дронами
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та трьома FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими кумулятивними пострілами", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці грудня Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. ЗСУ вдарили з HIMARS по ворожому штабу.
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