Російська армія втратила в Україні ще понад 1800 військових
За останню добу, 9 січня, російські військові втратили на фронті 1830 солдатів, три ППО та 32 бойові броньовані машини
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Харцизьк Донецької області.
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