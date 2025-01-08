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08 січня 2025, 15:45

Російські війська накрили Покровськ з артилерії та РСЗВ: поранені 3 людей

08 січня 2025, 15:45
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фото: Нацполіція
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За минулу добу внаслідок російських атак поранені троє мешканців Покровська на Донеччині. Загарбники обстрілювали місто реактивними системами залпового вогню "Град" та артилерією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах: Лиману, Покровську, Торецьку та селу Андріївка. Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 цивільних об’єктів, серед яких шість житлових будинків. Загалом ворог здійснив 3 207 обстрілів вздовж лінії фронту та по житлових кварталах.

"Покровськ росіяни атакували з РСЗВ "Град" і артилерії – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили багатоквартирний і два приватних будинки, гуртожиток, цех, автобус", – йдеться у повідомленні.

У Лимані внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та гараж.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені.

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