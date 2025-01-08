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08 січня 2025, 15:15

На Сумщині росіяни атакували FPV-дронами СТО та автівку: постраждали цивільні

08 січня 2025, 15:15
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вдень, 8 січня, російська армія завдала удару дронами по цивільній інфраструктурі міста Середина-Буда Шосткинського району. Внаслідок атаки поранені мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 12:30 окупанти вдарили по місту FPV-дронами.

"Унаслідок чого 52-річна жінка та 57-річний чоловік отримали поранення. Пошкоджено місцеву станції техобслуговування та транспортний засіб", – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, російські війська протягом ночі та ранку 8 січня завдали сім ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. У Шосткинській громаді постраждала цивільна особа.

РФ війна обстріли окупанти Сумська область БПЛА постраждалі СТО прикордоння
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