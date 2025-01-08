Окупанти продовжують обстрілювати Херсон: є нові постраждалі
Російські війська продовжують крити вогнем Херсон. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє людей
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
До лікарні госпіталізували 23-річного хлопця, у якого діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки, грудної клітини та черева.
Ще одному постраждалому – 34-річному чоловіку – надали меддопомогу. Він дістав вибухову травму і поранення стопи.
Нагадаємо, 8 січня близько 12:30 загарбники вдарили по прибережній зоні Херсона. Поранення отримав 75-річний чоловік.
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