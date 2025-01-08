Российские войска накрыли Покровск из артиллерии и РСЗО: ранены 3 человека
За минувшие сутки в результате российских атак ранены трое жителей Покровска в Донецкой области. Захватчики обстреливали город реактивными системами залпового огня "Град" и артиллерией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
Российские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам: Лиману, Покровску, Торецку и селе Андреевка. В результате обстрелов повреждены 11 гражданских объектов, среди которых шесть жилых домов. Всего враг произвел 3 207 обстрелов вдоль линии фронта и по жилым кварталам.
"Покровск россияне атаковали с РСЗО "Град" и артиллерии – ранили трех гражданских лиц, повредили многоквартирный и два частных дома, общежитие, цех, автобус", – говорится в сообщении.
В Лимане в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены три частных дома, хозяйственная постройка и гараж.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, еще девять ранены.