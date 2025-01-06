фото: Донецька обласна прокуратура

Біля села Времівка Волноваського району Донецькій області росіяни розстріляли двох беззбройних українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Наразі відомо, що 3 січня 2025 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ.

"Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів", — йдеться в повідомленні.

В Офісі Генерального прокурора вкотре наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин цього злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Нагадаємо, сьогодні аналітики OSINT-проєкту DeepState повідомили, що в районі села Нескучне Волноваського району Донецької області окупанти стратили трьох українських військовополонених.