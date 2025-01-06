Бійці ГУР показали, як полюють на бронетехніку та РЕБи окупантів
Воїни департаменту активних дій підрозділу ГУР МО України “Крила” показали результати своєї бойової роботи на найгарячіших напрямках фронту
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Для атак проти ворога українські воєнні розвідники використовували FPV-дрони літакового типу ― Darts", — йдеться в повідомленні.
Під руйнівними вогневими ударами розвідників опинилися:
- легка та важка бронетехніка;
- склади паливно-мастильних матеріалів;
- автомобільний транспорт;
- ретранслятори та обладнання для зв’язку;
- засоби РЕБ;
- трансформатори;
- укриття російських окупантів.
Нагадаємо, в Запорізькій області воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мельникова та його водія.
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