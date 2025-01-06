В Покровской общине во время российских обстрелов ранены пять человек

фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки российские оккупанты несколько раз обстреливали Покровск и населенные пункты местной территориальной общины

Об этом сообщили в Покровской городской военной администрации, передает RegioNews .

В результате вражеских атак повреждены жилые дома и административные здания. Ранения получили пятеро местных жителей.

Так, 5 января примерно в 05:00 российские оккупанты обстреляли село Надеевка. Во время атаки повреждены 2 жилых дома и ранены двое мужчин, 1962 и 1965 г.р. Один из них с осколочными ранениями тела госпитализирован в больницу имени Мечникова в Днепре. Другой мужчина от госпитализации и эвакуации отказался.

Около 10 часов российские войска ударили по западной части Покровска. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом и административное здание. информация о пострадавших не поступала.

Приблизительно в 11:40 армия РФ совершила артиллерийский обстрел окрестностей села Гришино, без пострадавших.

В 12:00 враг снова обстрелял Покровск. В этот раз досталось центральной части города. Там поврежден фасад, крыша, забор, окна трех многоквартирных жилых домов. Информация о пострадавших не поступала.

Около 13:00 россияне снова попали в центр Покровска. На этот раз повреждены продуктовый магазин и административное здание. При этом, три местных жителя получили травмы разной степени тяжести.

В частности, женщина в возрасте ориентировочно 55 лет получила осколочные ранения левого бедра и брюшной полости. Ей оказали в медицинскую помощь и передали в скорую медицинскую помощь;

Женщина 1968 года рождения получила осколочные ранения левой руки. На месте ей также была оказана медицинская помощь и передана в скорую медицинскую помощь;

А женщина 1965 года рождения с тяжелой травмой головы была эвакуирована в больницу.

Кроме того, в 12:15 и 15:30 вражеские войска снова били по селу Гришино. Пострадавшие и повреждения отсутствуют.

Напомним, 5 января российские войска обстреляли город Покровск и поселок Надеевка Покровского района Донецкой области. В результате вражеских атак атак пятеро мирных жителей.