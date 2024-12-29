У Покровську під російський обстріл потрапили пожежники

фото: ДСНС

Рятувальники потрапили під ворожий обстріл у Покровську Донецької області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що напередодні російські окупанти обстріляли приватний сектор Покровська, поціливши у житловий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Рятувальники прибули на місце влучання, їм вдалося локалізувати загоряння на площі 120 кв. м.

Проте у цей момент окупанти завдали повторних ударів. Через загрозу життю особового складу ліквідацію пожежі довелося призупинити.

Як зазначають у ДСНС, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли ринок у Покровську Донецької області.