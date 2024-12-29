В Покровске под российский обстрел попали пожарные

фото: ГСЧС

Спасатели попали под вражеский обстрел в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что накануне российские оккупанты обстреляли частный сектор Покровска, попав в жилой дом. В результате попадания возник пожар.

Спасатели прибыли на место попадания, им удалось локализовать возгорание на площади 120 кв. м.

Однако в этот момент оккупанты нанесли повторные удары. Из-за угрозы личному составу ликвидацию пожара пришлось приостановить.

Как отмечают в ГСЧС, в результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, ранее российские кафиры обстреляли рынок в Покровске Донецкой области.