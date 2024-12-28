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28 декабря 2024, 13:00

Из-за бомбардировок Донецкой области пострадали 2 мирных жителя

28 декабря 2024, 13:00
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фото: Нацполиция
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Вчера, 27 декабря, российские оккупационные войска нанесли 3 286 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали двое гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Мирноград, Покровск, Торецк и село Сергеевка. Российские захватчики повредили 10 гражданских объектов, из них семь жилых домов.

"По Покровску оккупанты ударили авиабомбой "ФАБ-250", артиллерией и "Градами" – ранены два гражданских лица. В результате обстрелов поврежден 1 многоквартирный и 3 частных дома", — говорится в сообщении.

Мирноград российская армия накрыла из артиллерии. Разрушения получили частный и два многоквартирных дома, а также магазин. В Сергеевке российский дрон атаковал цех.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, 28 декабря прифронтовый город Покровск Донецкой области полностью остался без света. В настоящее время специалисты выясняют причину.

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