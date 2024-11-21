Із ще одного населеного пункту на Сумщині оголосили евакуацію

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З Краснопілля на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення. Мешканців планують вивезти у безпечніші райони

Про це повідомили у Краснопільській селищній раді, передає RegioNews.

Попередньо, це буде тимчасова евакуація населення, зазначили у селищній раді. Всі охочі евакуюватися зможуть звернутися до Краснопільської селищної ради за адресою: Краснопілля, вул. Мезенівська, 2, каб. № 12 для попереднього запису.

Для отримання статусу евакуйованого, поселення, отримання допомоги тощо, необхідно буде оформити довідку про евакуацію за адресою: Суми, вул. Іллінська, 7.

У разі відмови від евакуації необхідно звернутися до Краснопільської селищної ради та оформити письмову відмову.

Нагадаємо, у жовтні на Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей з понад 100 населених пунктів.