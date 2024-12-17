Прикордонники показали, як поганяли окупантів по окопах на Запорізькому напрямку
Прикордонники успішно знищили на Запорізькому напрямку ворожу піхоту та техніку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"На Півдні прикордонники влаштували справжнє ЗНО для ворожої піхоти. Пілоти Держприкордонслужби перевіряли окупантів у наступних дисциплінах: стрільба по "квадриках", окопні маневри та втеча від FPV-дронів. За підсумками "перевірки", деякі інтервенти отримали "300", а решта – "200" балів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Запоріжжі 14 грудня Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального.
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