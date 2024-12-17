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17 грудня 2024, 13:55

Прикордонники показали, як поганяли окупантів по окопах на Запорізькому напрямку

17 грудня 2024, 13:55
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фото: ДПСУ
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Прикордонники успішно знищили на Запорізькому напрямку ворожу піхоту та техніку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"На Півдні прикордонники влаштували справжнє ЗНО для ворожої піхоти. Пілоти Держприкордонслужби перевіряли окупантів у наступних дисциплінах: стрільба по "квадриках", окопні маневри та втеча від FPV-дронів. За підсумками "перевірки", деякі інтервенти отримали "300", а решта – "200" балів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі 14 грудня Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального.

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