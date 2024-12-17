В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации

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Еще из семи населенных пунктов Удачненской общины Донецкой области принудительно эвакуируют детей с родителями или представителями из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Там проживает 146 детей

Об этом сообщила Донецкая ОВА, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, это решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"На территории Покровского района значительно ухудшилась ситуация, продолжаются активные боевые действия и реальная угроза жизни и здоровью жителей, в том числе детей", - уточнили в ОВА.

Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского района: поселка Удачное, сел Калиновка, Молодецкое, Сергеевка, Муравка, Новониколаевка и Новосергеевка.

Напомним, ранее из Краснополья в Сумской области объявили обязательную эвакуацию населения. Жителей планируют вывезти в более безопасные районы.