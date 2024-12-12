Окупанти атакували Донеччину авіабомбами: поранені 4 цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали місто Покровськ, а також села Комар і Новотроїцьке. Російські загарбники пошкодили 22 цивільних об’єкти, із них — 15 житлових будинків.

"Покровськ витримав 5 артилерійських атак — росіяни поранили трьох мирних жителів, пошкодили 6 приватних будинків, 3 торговельні павільйони, гараж, 2 цивільних авто, газопровід", — йдеться у повідомленні.

У Новотроїцькому через обстріли поранена цивільна особа, пошкоджена приватна оселя. На село Комар росіяни скинули три авіабомби "УМПБ Д-30СН" — руйнувань зазнали вісім приватних будинків.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по клініці у Запоріжжі у вівторок, 10 грудня, станом на сьогоднішній ранок зросла до 10.