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Обов’язкова евакуація у Донецькій області триває. В регіоні залишаються близько 316 тисяч цивільних

Про це на брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Триває евакуація з населених пунктів підконтрольної українській владі території Донецької області. У межах проведення евакуації вивезено понад 1 млн 180 тис. осіб. З них близько 188 тис. – діти і понад 46 тис. – особи з інвалідністю. Станом на зараз на підконтрольній українській владі території області залишаються близько 316 тис. осіб цивільного населення", – сказав Петлін.

Він нагадав, що на підконтрольній Україні території Донецької області обов’язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 679.

Нагадаємо, станом на 27 листопада повідомлялося, що у прифронтовому Покровську на Донеччині залишалися близько 11,5 тисячі жителів, серед яких 32 дитини.