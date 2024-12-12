Россияне ежедневно теряют около 400 солдат на Покровском направлении, — Сырский

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Покровское направление долгое время является одним из сложных участков фронта. Россияне здесь терпят большие потери

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он добавил, что Силы обороны "готовятся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага"

По словам Сырского, потери российских оккупантов на Покровском направлении "стабильно высоки, особенно в живой силе".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в декабре зафиксировано, что россияне в среднем за сутки теряют около 400 солдат убитыми и ранеными.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 758 тысяч военных.