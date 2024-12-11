В Донецкой области задержали еще одного российского шпиона

фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще одного агента военной разведки России в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, шпионом оказался 39-летний безработный из Славянска, которого российская спецслужба завербовала из-за соцсетей.

Российские кураторы поручили ему выяснить позиции ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы окупантов, пытающихся прорваться на Славянском направлении. Также врага интересовали координаты украинских блокпостов на ключевых автодорогах региона.

Чтобы собрать разведданные, агент объезжал местность, где скрыто фиксировал локации украинских защитников, а затем отчитывался оккупантам. Связь с кураторами он осуществлял через "связного".

После вражеских обстрелов агент должен был провести доразведку в районах возможных "прилетов" и скорректировать повторные атаки по региону.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала 67-летнюю жительницу Лимана в Донецкой области, которая работала на российскую военную разведку и ждала захвата города.