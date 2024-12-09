Росіяни вдарили по півночі Донеччини: загинула жінка, 4 цивільних поранені
Російські війська сьогодні, 9 грудня, обстріляли місто Костянтинівка та село Стара Миколаївка Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, четверо поранені
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Він уточнив, що в Старій Миколаївці Іллінівської громади Краматорського району росіяни вбили 91-річну жінку. Також через обстріли постраждали дві людини, пошкоджені крамниця й три авто.
"У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти", — повідомив Вадим Філашкін.
Начальник Донецької ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.
Нагадаємо, вранці 9 грудня окупаційні війська РФ обстріляли одну з ТЕС у Донецькій області. Внаслідок атаки загинув працівник станції Володимир Кіляров, ще двоє людей дістали поранення.
Раніше повідомлялося, що 8 грудня російські окупаційні війська завдали 2 218 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранений мирний житель.