Росіяни вдарили по півночі Донеччини: загинула жінка, 4 цивільних поранені

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Російські війська сьогодні, 9 грудня, обстріляли місто Костянтинівка та село Стара Миколаївка Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, четверо поранені

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Він уточнив, що в Старій Миколаївці Іллінівської громади Краматорського району росіяни вбили 91-річну жінку. Також через обстріли постраждали дві людини, пошкоджені крамниця й три авто.

"У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти", — повідомив Вадим Філашкін.

Начальник Донецької ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.

Нагадаємо, вранці 9 грудня окупаційні війська РФ обстріляли одну з ТЕС у Донецькій області. Внаслідок атаки загинув працівник станції Володимир Кіляров, ще двоє людей дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що 8 грудня російські окупаційні війська завдали 2 218 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранений мирний житель.