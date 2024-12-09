Россияне атаковали ТЭС на Донетчине: погиб энергетик, есть раненые
Сегодня утром, 9 декабря, оккупационные войска РФ обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области. В результате атаки погиб работник станции Владимир Киляров, еще два человека получили ранения
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, передает RegioNews.
"В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения. Двое работников станции получили ранения", – говорится в сообщении.
Минэнерго выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления раненым энергетикам.
Напомним, утром 9 декабря в центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль. Он принадлежал эксначальнику Еленовской колонии "ДНР" Сергею Евсюкову. По данным российских медиа, сам Евсюков в результате подрыва погиб.