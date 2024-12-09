На Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль волонтерів
У понеділок, 9 грудня, російський дрон атакував вантажівку волонтерів у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"В Оріхові ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації", – йдеться у повідомленні.
На щастя, люди не постраждали.
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