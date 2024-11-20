В Донецкой области Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 млн

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На Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Его стоимость достигает $25 млн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что операторы 412 ОББПС NEMESIS системно ослабляют ПВО врага на ключевых направлениях фронта. Украинские воины обнародовали кадры поражения вражеского ЗРК.

"Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их стоимость составляет около 25 миллионов долларов за единицу", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".