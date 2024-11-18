Уничтожены гаубицы, броневик и пехота: пограничники метко отработали по россиянам на Донетчине
На Краматорском направлении бойцы пограничной бригады «Месть» нанесли сокрушительные удары по позициям российских войск. Противник понес потери в Донецкой области
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По врагу отработали пилоты ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс".
"Снова метко, снова безжалостно: 5 оккупантов ликвидировано, уничтожено и повреждено 4 орудия, гаубицу, миномет "Васильок" и броневик МТ-ЛБ. Сожжен автомобиль оккупантов и склад боекомплекта", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Восточном направлении украинские защитники сожгли российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Для поражения применили дрон-камикадзе.
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