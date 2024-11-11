Россияне взорвали Кураховскую дамбу в Донецкой области: что угрожает жителям двух областей

иллюстративное фото: росСМИ

В понедельник, 11 ноября, российские войска взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Есть угроза подтоплений домов жителей Донетчины и Днепропетровщины

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует RegioNews.

Российские пропагандисты обнародовали якобы кадры разрушенной дамбы в соцсетях.

"Россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища. Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как на Донетчине, так и на Днепровщине", - говорится в сообщении ОВА.

По словам Филашкина, по состоянию на 16:00 уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра.

"Подтопления жилья пока не зафиксированы! Мы продолжаем мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий", - добавил Вадим Филашкин.

Напомним, ночью 11 ноября россияне ударили по Краматорску в Донецкой области. Из-под завалов разрушенного жилого дома спасли женщину 60 лет.