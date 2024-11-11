Росіяни вдарили по Краматорську: з-під завалів будинку врятували жінку

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Вночі 11 листопада росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині. Під ворожим ударом опинився приватний сектор

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

"На жаль, не обійшлось без постраждалих. З-під завалів житлового будинку врятовано жінку 60 років. Наразі їй надається медична допомога в одній з лікарень міста", – написав посадовець.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, два приватних будинки зруйновані повністю, а ще 28 – пошкоджені. Також частина селища, що постраждало, без світла.

"Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків", – зазначив Гончаренко.

Нагадаєво, вночі 11 листопада окупаційні війська вкрили вогнем селище Білозерка Херсонської області. Внаслідок "прильоту” пошкоджений житловий будинок.