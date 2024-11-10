Окупанти вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Харкова
Пізно ввечері 9 листопада війська Росії завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждала жінка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.
За матеріалами слідства, близько 22:20 російська ракета влучила по території Слобідського району міста. "Приліт” стався поруч із багатоповерхівкою.
"Внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Медичну допомогу отримала на місці події. Пошкоджено житловий будинок, супермаркет", – йдеться у повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Харкову 1 листопада поліцейський Олександр Ковтун дістав численні осколкові поранення. На жаль, він помер.