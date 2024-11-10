РФ атаковала Донетчину авиабомбами: погиб гражданский, 3 человека ранены
Вчера оккупационные российские войска нанесли 3219 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак погиб гражданский, еще трое — получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
Оккупанты атаковали города Константиновка, Курахово, Покровск, села Марково, Новомарково, Новотроицкое, Пушкино и Ставки. Российские захватчики повредили 34 гражданских объекта, из них - 27 жилых домов.
"Пушкино враг обстрелял из артиллерии - погиб мирный житель", - говорится в сообщении.
Также в течение 9 ноября:
- По Покровску россияне ударили двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и дроном — ранили двух гражданских, повредили 19 частных домов, микроавтобус и газопровод.
- В Курахово артиллерийский снаряд попал в частный дом - гражданский житель получил многочисленные травмы.
- На Константиновку РФ сбросила три бомбы "УМПБ Д-30 СН" — повреждены предприятие, котельная и электросети.
- В Марковом в результате обстрелов повреждены пять частных домов, по одному дому — в Новомарково и Ставках.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, ранее оккупанты убили двух женщин в Селидово на Донетчине и расстреляли гражданское авто. Правоохранители начали расследование.