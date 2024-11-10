РФ атаковала Донетчину авиабомбами: погиб гражданский, 3 человека ранены

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Вчера оккупационные российские войска нанесли 3219 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак погиб гражданский, еще трое — получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Оккупанты атаковали города Константиновка, Курахово, Покровск, села Марково, Новомарково, Новотроицкое, Пушкино и Ставки. Российские захватчики повредили 34 гражданских объекта, из них - 27 жилых домов.

"Пушкино враг обстрелял из артиллерии - погиб мирный житель", - говорится в сообщении.

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По Покровску россияне ударили двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и дроном — ранили двух гражданских, повредили 19 частных домов, микроавтобус и газопровод.

В Курахово артиллерийский снаряд попал в частный дом - гражданский житель получил многочисленные травмы.

На Константиновку РФ сбросила три бомбы "УМПБ Д-30 СН" — повреждены предприятие, котельная и электросети.

В Марковом в результате обстрелов повреждены пять частных домов, по одному дому — в Новомарково и Ставках.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, ранее оккупанты убили двух женщин в Селидово на Донетчине и расстреляли гражданское авто. Правоохранители начали расследование.