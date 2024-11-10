Силы обороны уничтожили под Северском российский танк Т-90М и БМП-2
На Северском направлении воины бригады Гвардии наступления «Месть» и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» отразили российские штурмы. Оккупанты понесли потери
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Защитники Донецкой области уничтожили вражескую пехоту, российский танк Т-90М "Прорыв" и боевую машину пехоты (БМП-2).
"Также подборка видео иллюстрирует как аэроразведчики подразделения "GALA drones company" бригады "Месть" обнаруживают точки накопления вражеской пехоты, их маршруты и успешно ликвидируют цели", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится на россиян под Волчанском Харьковской области.
Ранее на Восточном направлении украинские защитники сожгли российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Для поражения применили дрон-камикадзе.