У боях на фронті беруть участь 10% поліцейських, — міністр МВС

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Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів у інтерв'ю Суспільному, інформує RegioNews.

"У боях на фронті беруть участь 10% поліцейських. Ще 25% поліцейських (ред. –приблизно чверть особового складу Нацполіції) безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії. Це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська області", – йдеться в повідомленні

Міністр МВС додав, що командування ЗСУ залучає стрілецькі підрозділи Нацполіції до виконань різних завдань в інтересах Сил оборони.

Крім того, за його словами, частина особового складу правоохоронців, що перебувають у тилових областях на ротаційній основі, періодично залучається до виконання бойових завдань, включаючи розмінування територій.

Нагадаємо, раніше Ігор Клименко заявляв, що "поліцейські не можуть воювати на фронті, бо не навчені".