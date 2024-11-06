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06 листопада 2024, 18:29

У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина

06 листопада 2024, 18:29
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У прифронтовому Покровську на Донеччині залишаються 11,5 тисяч жителів, серед яких 51 дитина. Місто відкрите для в’їзду-виїзду, евакуація триває

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, інформує RegioNews.

"У Покровській громаді залишається зараз 18 тисяч людей, серед них 99 дітей. А в самому місті Покровську – 11,5 тисяч людей і 51 дитина. Місто відкрито для в’їзду-виїзду, евакуація продовжується. Говорили про закриття міста – це з того напрямку від міста Селидового, ті місця, ті дороги, які були визначені військовими", – сказав Філашкін.

Він зазначив, що у Покровську працюють деякі магазини та відділення Укрпошти, "тобто самий мінімум для підтримання людей у місті працює".

Однак, за словами очільника ОВА, у Покровську величезні проблеми з водо-, газо- та електропостачанням, і ворог щодня обстрілює місто FPV-дронами, балістичними ракетами.

"Дуже небезпечно, прошу виїжджати", – закликав Філашкін, звертаючись до населення.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування за фактами розстрілу цивільного автомобіля та вбивства окупантами мирних мешканців міста Селидове на Донеччині.

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