В Покровске остаются 11,5 тыс. жителей, среди них 51 ребенок

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В прифронтовом Покровске Донецкой области остаются 11,5 тысячи жителей, среди которых 51 ребенок. Город открыт для въезда-выезда, эвакуация продолжается

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"В Покровской громаде остается сейчас 18 тысяч человек, среди них 99 детей. А в самом городе Покровске – 11,5 тысячи человек и 51 ребенок. Город открыт для въезда-выезда, эвакуация продолжается. Говорили о закрытии города – это с того направления от города Селидово, те места, те дороги, которые были определены военными", – сказал Филашкин.

Он отметил, что в Покровске работают некоторые магазины и отделения Укрпочты, "то есть самый минимум для поддержки людей в городе работает".

Однако, по словам главы ОВА, у Покровска огромные проблемы с водо-, газо- и электроснабжением, и враг ежедневно обстреливает город FPV-дронами, баллистическими ракетами.

"Очень опасно, прошу уезжать", – призвал Филашкин, обращаясь к населению.

Напомним, правоохранители начали расследование по фактам расстрела гражданского автомобиля и убийства оккупантами мирных жителей города Селидово Донецкой области.