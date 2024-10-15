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15 жовтня 2024, 08:11

Росіяни вночі вдарили ракетами по Миколаєву: є загибла, багато поранених

15 жовтня 2024, 08:11
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фото: ДСНС
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Вночі 15 жовтня, близько 2:30, російські війська завдали удару по Миколаєву. Попередньо, ракетами типу С-300

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В одному з житлових районів міста пошкоджений інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 кв.м.

Окрім цього, в іншому районі міста горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1400 кв.м. Триває ліквідація.

Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка. Наразі відомо, що травми різного ступеня важкості отримали 16 людей, їм надається необхідна допомога.

Нагадаємо, 14 жовтня російські військові атакували Одесу балістичною ракетою. Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Загинула одна людина, ще вісім отримали поранення.

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